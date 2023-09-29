Дождь и усиление ветра ожидаются в казахстанских мегаполисах в пятницу

В пятницу, 29 сентября, в Шымкенте и Астане обещают теплую погоду без осадков, а жителей Алматы предупреждают о дожде, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, в Астане сегодня осадков не будет, днем термометры покажут плюс 15-17 градусов, ночью - плюс 5-7 градусов. Скорость ветра в столице составит 3-8 метров в секунду.

В Алматы сегодня обещают дождь и небольшое усиление ветра до 3-8 м/с. Несмотря на осадки, в южной столице прогнозируют до 19-21 градуса тепла днем и плюс 9-11 градусов ночью.

В Шымкенте сохраняется теплая погода без осадков - сегодня здесь ожидается до плюс 22-24 градусов и плюс 11-13 градусов ночью. Однако горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни. По словам специалистов, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Кроме того, казахстанцев предупредили о грядущих заморозках и туманах.