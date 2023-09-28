Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Два участка дорог закроют на ремонт в Астане

Опубликовано:

Дорога, перекрытая на ремонт
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице временно перекрыли на ремонт участок трассы “Астана – Караганда”, а на выходных будут проводиться работы на одном из перекрестков города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

"В связи с проведением ремонтных работ с 28 сентября по 3 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке трассы "Астана – Караганда" от переулка Кобда до улицы Армандастар", – говорится в сообщении на официальном сайте акимата.

При этом из-за среднего ремонта дороги с 30 сентября по 1 октября также частично перекроют движение на перекрестке проспекта Р.Кошкарбаева и проспекта Тауелсиздик.

Отмечается, что работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", – добавили представители акимата.

Напомним, что с 16 сентября по 15 октября частично перекрыто движение на мосту по проспекту Улы Дала в Астане. Проехать сейчас можно только по одной из сторон сооружения, но в обоих направлениях.

Также ранее в CTS предупреждали, что в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит.

"В связи с этим с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра", – говорилось в сообщении.

Перекрытие продлится до 30 ноября.

Кроме того, ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказывал, какие улицы в Астане самые загруженные и как власти планируют улучшить транспортную инфраструктуру города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038606-dva-uchastka-dorog-zakroyut-na-remont-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.