Два участка дорог закроют на ремонт в Астане

В столице временно перекрыли на ремонт участок трассы “Астана – Караганда”, а на выходных будут проводиться работы на одном из перекрестков города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

"В связи с проведением ремонтных работ с 28 сентября по 3 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке трассы "Астана – Караганда" от переулка Кобда до улицы Армандастар", – говорится в сообщении на официальном сайте акимата.

При этом из-за среднего ремонта дороги с 30 сентября по 1 октября также частично перекроют движение на перекрестке проспекта Р.Кошкарбаева и проспекта Тауелсиздик.

Отмечается, что работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", – добавили представители акимата.

Напомним, что с 16 сентября по 15 октября частично перекрыто движение на мосту по проспекту Улы Дала в Астане. Проехать сейчас можно только по одной из сторон сооружения, но в обоих направлениях.

Также ранее в CTS предупреждали, что в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит.

"В связи с этим с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра", – говорилось в сообщении.

Перекрытие продлится до 30 ноября.

Кроме того, ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказывал, какие улицы в Астане самые загруженные и как власти планируют улучшить транспортную инфраструктуру города.