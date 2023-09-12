Какие улицы в Астане самые загруженные и как это хотят исправить, рассказал аким
Опубликовано:
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как власти планируют улучшить транспортную инфраструктуру города. Об этом он написал в своем официальном Instagram-аккаунте.
Градоначальник отметил, что сейчас в Астане насчитывается порядка 430 тысяч автомобилей. Также ежедневно из области в город въезжают и выезжают дополнительно порядка 90 тысяч автомобилей.
По его словам, для системного развития дорожно-транспортной сети проводятся работы по строительству мостов, транспортных развязок, новых улиц, ремонту дорог.
"Одни из наиболее загруженных участков в часы пик – проспект Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран, улица Сарайшик, Кунаева и другие.
Частичное решение этой проблемы даст открытие движения до конца этого года по новому мосту по проспекту Тауелсиздик.
Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и так далее", – написал аким.
Также он отметил, что в следующем году планируется приступить к строительству продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра.
"Это позволит значительно снизить нагрузку на проспектах Мангилик ел, Кабанбай батыра, улицах Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города", – добавил Женис Касымбек.
Кроме того, в следующем году власти хотят начать строительство еще одного моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ).
Еще глава города сообщил, что в прошлом году открылся мост по проспекту Улы дала, была построена улица А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда). Это также, по его словам, позволило разгрузить движение на нескольких улицах.
При этом в 2023 году в город поставят до 400 автобусов. Часть из них уже вышли на линии.
"Вышеописанные меры, в том числе строительство и ремонт улиц, установка умных светофоров, внедрение автобусных линий позволяют значительно улучшить транспортную сеть города", – заявил аким столицы.
Напомним также, ранее в CTS предупреждали, что в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит.
"В связи с этим с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра", – говорилось в сообщении.
Перекрытие продлится до 30 ноября.
Кроме того, из-за строительства LRT в Астане также временно может быть затруднен проезд еще по двум перекресткам.
Позже полицейские обратились к астанчанам из-за строительства LRT.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036295-kakie-ulitsy-v-astane-samye-zagruzhennye-i-kak-eto-hotyat-ispravit-rasskazal-akim/