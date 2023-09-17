Почти на месяц частично перекроют один из мостов в Астане

В Астане почти на целый месяц частично перекроют для транспорта мост по проспекту Улы Дала, сообщил городской центр мониторинга и оперативного реагирования столичного акимата в Telegram.

В Астане начнутся ремонтные работы основания деформационного шва на мосту по проспекту Улы Дала.

В связи с этим с 16 сентября по 15 октября движение по данному мосту будет частично перекрыто для транспорта. При этом ездить можно будет по одной из сторон сооружения в обоих направлениях.

Жителей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее столичный акимат сообщал, что в Астане выявили здания, которые незаконно сливали свой мусор и отходы в городские ливневки. Их привлекли к ответственности.

Напомним, автомобильный мост по проспекту Улы Дала в Астане был открыт 8 августа 2022 года. Сооружение соединяет проспект с правым берегом.

Отмечалось, что мост по проспекту Улы Дала позволил частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы Байтурсынова, Кошкарбаева, Нажимеденова, а также район Nova city и аллею Мынжылдык. Также он увеличил доступность нового вокзала "Нурлы жол", жилых массивов "Тельман" и "Промышленный", района гипермаркета "Метро", проспекта Жумабаева, улицы Жургенова.