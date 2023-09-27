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Собирать копии удостоверений личности без необходимости хотят запретить в Казахстане

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Девушка передает удостоверение личности
Удостоверение личности. Иллюстративное фото: Carlina Teteris / Getty Images

Cбор бумажных копий удостоверений личности без необходимости могут запретить в Казахстане – норма есть в законопроекте, одобренном в мажилисе в первом чтении, передает корреспондент NUR.KZ.

В мажилисе в первом чтении одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности".

Законопроект предусматривает внесение ряда изменений и дополнений в законодательные акты по:

  1. определению понятия "нарушение безопасности персональных данных";
  2. наделению уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных функцией госконтроля за соблюдением законодательства РК о персональных данных и их защите;
  3. установлению запрета на сбор, обработку бумажных копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами РК.

Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, законопроект позволит также быстрее реагировать на утечки – в стране вводится госконтроль в сфере оборота и хранения персональных данных, при этом каждый оператор должен будет сообщать регулятору об утечке персональных данных в течение 3-х дней с момента ее обнаружения.

"Мы считаем требование в предоставлении или снятии копии излишним, поскольку в основном для работ достаточно предъявить удостоверение, выписать необходимые данные. В частности, например, в гостиницах требуют копии удостоверений – мы считаем, это излишне, достаточно предъявить удостоверение.

Нормы, которые депутатами предложены, они будут предусматривать запрет на снятие копий. Есть определенные исключения, когда можно.

К примеру, бывают случаи, когда нет доступа к интернету, и нельзя проверить (документы – прим. ред.) – это как раз исключение, когда разрешается (запросить копию – прим. ред.)", – пояснил вице-министр МЦРИАП Малик Олжабеков.

Напомним, что с 1 января 2024 года в Казахстане будет введена обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта, удостоверения личности, видов на жительство иностранца и удостоверений лиц без гражданства. Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах.

Мера, как сообщили в МВД, позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев от мошеннических и иных преступных действий, а также упростит ряд других процессов.

К слову, соответствующий закон о дактилоскопической регистрации был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Но в январе 2021 года ее введение вначале отложили до января 2023 года, а позже – до 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038329-sobirat-kopii-udostovereniy-lichnosti-bez-neobhodimosti-hotyat-zapretit-v-kazahstane/

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