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Фонтан воды забил из-под земли во время испытаний на тепловых сетях в Экибастузе (видео)

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Прорыв трубопровода
Прорыв. Фото с места событий: instagram.com/ekibasvteme

Видео с места порыва трубопровода в Экибастузе появилось сегодня в социальных сетях. Как оказалось, в городе проводились гидравлические испытания тепловых сетей - выявлен дефект.

Кадры с места событий опубликовали в паблике ekibasvteme в Instagram. На опубликованных видео можно увидеть, как из труб вырывается фонтан воды, затапливая проезжую часть.

Горожане в комментариях под постом высказали свои опасения касательно предстоящего отопительного сезона.

Как сообщили в городском акимате корреспондентам Zakon.kz, при проведении гидравлических испытаний на тепловых сетях по улице Машхур Жусупа был выявлен дефект на сальниковом компенсаторе в тепловой камере 24Л на реконструированном участке магистрального трубопровода №2. Начаты восстановительные работы.

Стоит отметить, что накануне жителей Экибастуза предупреждали о проведении испытаний. В официальном профиле ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в Instagram было опубликовано обращение к горожанам, их просили проявлять осторожность в местах расположения тепловых сетей и тепловых камерах.

Напомним, на днях в Экибастузе при гидравлических испытаниях прорвало трубы - горячая вода затопила несколько дворов в частном секторе.

Накануне журналисты поинтересовались у замглавы Минэнерго Ерлана Аккенженова, возможен ли срыв отопительного сезона в Экибастузе, учитывая, что при пробном запуске магистрали там взорвалась труба. Он ответил, что специалисты делают все, чтобы обеспечить город теплом.

А в конце ноября прошлого года жители Экибастуза остались без тепла из-за серьезной аварии на ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС. Тогда некоторые эксперты заявляли, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Режим ЧС в городе был отменен лишь 8 декабря, на следующий день после того, как дома подключили к теплу. Только с 19 декабря все детсады и большая часть школ города вернулись к работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038257-fontan-vody-zabil-iz-pod-zemli-vo-vremya-ispytaniy-na-teplovyh-setyah-v-ekibastuze-video/

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