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30 лет независимости Казахстана

Сколько детей живет за чертой бедности в Казахстане

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Ребенок сидит в комнате, закрыв лицо
Ребенок. Иллюстративное фото: mrs / Getty Images

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова на круглом столе в СЦК рассказала, сколько детей в Казахстане живут за чертой бедности, передает корреспондент NUR.KZ.

Назгуль Сагиндыкова отметила, что гражданам, которые имеют доход ниже черты бедности в Казахстане, выплачивают адресную социальную помощь.

"По официальным данным на 1 августа, число получающих АСП составляет 539 тысяч человек, либо 102 тысячи семей.

Если сравнивать с прошлым годом, в 2022 году АСП получали более 700 тысяч человек или 141 тысяча семей. У нас идет тенденция к снижению.

Доля детей среди людей, живущих за чертой бедности, составляет на сегодня 65%, или 355 тысяч человек", – добавила она.

При этом она напомнила, что с 1 января детям до 6 лет, которые проживают в семьях, получающих АСП, дополнительно выплачивается гарантированная соцпомощь: если средний размер АСП составляет 8,5 тыс. тенге на человека в семье, то детям от 1 до 6 лет плюсом выплачивается еще 5 175 тенге на сегодняшнюю дату или 1,5 МРП на каждого ребенка.

Напомним, в марте этого года мы писали, что адресную социальную помощь в Казахстане начали назначать автоматически.

В апреле депутат мажилиса Гаухар Танашева заявила, что адресную соцпомощь надо отменить, так как процесс его получения проходит в усложненной и зачастую унизительной форме. По ее мнению, будет лучше платить единое пособие каждому ребенку в нужном реальном объеме, достаточном для его содержания.

Недавно в Минтруда сообщили, по состоянию на 1 августа 2023 года, АСП была назначена 538,9 тыс. человек из 102,7 тыс. семей. Всего в текущем году на эти цели из бюджета было выделено 65 млрд тенге.

На Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что в Казахстане гражданам (семьям) с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности предусмотрена адресная социальная помощь (АСП).

При этом черта бедности – предельная минимальная величина денежного дохода на одного человека, устанавливаемая на уровне 70% от прожиточного минимума.

Среднедушевой доход – это доля совокупного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2034480-skolko-detey-zhivet-za-chertoy-bednosti-v-kazahstane/

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