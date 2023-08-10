Более 950 млн тенге вернут казахстанцам за отопление

Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

В некоторых случаях потребителям коммунальных услуг могут вернуть деньги. Это может быть связано как с плохим их качеством, так и перерасчетом. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) завершил перерасчет стоимости услуг теплоснабжения по всему Казахстану.

Как сообщает сайт Министерства национальной экономики РК, это затрагивает потребителей, которые не имеют приборов учета тепловой энергии. Общая сумма возвращаемых средств превышает 957 млн тенге.

"По законодательству субъект естественной монополии обязан делать перерасчет по тепловой энергии с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям или путем снижения тарифа при оплате за услугу", – отмечается в ведомстве.

Напомним, что казахстанцы могут подать жалобу, если не будут учтены переплаты по квитанциям.

Суммы возврата по регионам

Больше всего денег получат потребители, проживающие в:

Восточно-Казахстанской области – им вернут 445,84 млн тенге ;

; Карагандинской области – 338,3 млн тенге ;

; Жамбылской области – 79, 1 млн тенге.

Суммы возвратных средств по регионам РК. На основе данных: МНЭ РК

При этом данные меры не затронули жителей города Шымкента, области Жетiсу, а также Улытауской, Костанайской, Туркестанской областей – здесь перерасчета не будет, так как услуги по теплоснабжению посчитали в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Следует отметить, что каждый потребитель, которого коснулись меры перерасчета, получит уведомление об этом в квитанции.

"Сумма перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года)", – отмечают в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, как не платить за коммунальные услуги, если их отключали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031988-bolee-950-mln-tenge-vernut-kazahstantsam-za-otoplenie/