Заморозки, дожди и туман пообещали казахстанцам в ближайшие три дня

Неустойчивая погода с дождями, грозами и ветром ожидается с 25 по 28 сентября на северо-западе, севере и в центре Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно сообщению РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на северо-западе, севере и в центре Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Это связано с ложбиной Северного циклона.

При этом запад Казахстана находится под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому в этой местности ожидается погода без осадков.

Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидается туман. На востоке в ночные часы сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

В температурном режиме значительных изменений не ожидается.

Спасатели рекомендуют автомобилистам во время сильного дождя снизить скорость и включить аварийные огни. В ДЧС Алматы сообщили, что в некоторых случаях лучше переждать сильный дождь – остаться в квартире или на работе.

ДЧС Алматы также рекомендует гражданам, которые попали под дождь на улице, соблюдать правила безопасности.

Если дождь застал вас на улице, то: