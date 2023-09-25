Заморозки, дожди и туман пообещали казахстанцам в ближайшие три дня
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Неустойчивая погода с дождями, грозами и ветром ожидается с 25 по 28 сентября на северо-западе, севере и в центре Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Согласно сообщению РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на северо-западе, севере и в центре Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Это связано с ложбиной Северного циклона.
При этом запад Казахстана находится под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому в этой местности ожидается погода без осадков.
Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидается туман. На востоке в ночные часы сохраняются заморозки до 1-3 градусов.
В температурном режиме значительных изменений не ожидается.
Спасатели рекомендуют автомобилистам во время сильного дождя снизить скорость и включить аварийные огни. В ДЧС Алматы сообщили, что в некоторых случаях лучше переждать сильный дождь – остаться в квартире или на работе.
ДЧС Алматы также рекомендует гражданам, которые попали под дождь на улице, соблюдать правила безопасности.
Если дождь застал вас на улице, то:
- обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не стойте под слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию людей;
- постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
- пешеходам также необходимо проявлять осторожность и помнить, что во время дождя водители их могут не увидеть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037992-kakoy-pogody-zhdat-kazahstantsam-v-blizhayshie-tri-dnya/