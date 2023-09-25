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Заморозки, дожди и туман пообещали казахстанцам в ближайшие три дня

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Кораблик плывет по лужам
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неустойчивая погода с дождями, грозами и ветром ожидается с 25 по 28 сентября на северо-западе, севере и в центре Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно сообщению РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на северо-западе, севере и в центре Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Это связано с ложбиной Северного циклона.

При этом запад Казахстана находится под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому в этой местности ожидается погода без осадков.

Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидается туман. На востоке в ночные часы сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

В температурном режиме значительных изменений не ожидается.

Спасатели рекомендуют автомобилистам во время сильного дождя снизить скорость и включить аварийные огни. В ДЧС Алматы сообщили, что в некоторых случаях лучше переждать сильный дождь – остаться в квартире или на работе.

ДЧС Алматы также рекомендует гражданам, которые попали под дождь на улице, соблюдать правила безопасности.

Если дождь застал вас на улице, то:

  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию людей;
  • постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
  • пешеходам также необходимо проявлять осторожность и помнить, что во время дождя водители их могут не увидеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037992-kakoy-pogody-zhdat-kazahstantsam-v-blizhayshie-tri-dnya/

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