"Можно убиться": астанчанин снял на видео провалившуюся брусчатку на проспекте Туран
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Житель Астаны возмутился состоянием брусчатого покрытия на проспекте Туран – он снял на видео провалившуюся плитку. В районном акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.
Кадры с проспекта Туран появились в паблике zhaloby.astana в TikTok. Автор показал "поплывшую" брусчатку и высказался об увиденном.
"Астана – прекрасный город, столица, современный город. Можно на самокате или велосипеде прям в центре убиться. Это – проспект Туран, одна из основных улиц", – заявил автор.
На кадрах видно, что покрытие провалилось, оставив ямы.
В пресс-службе акимата района "Нура" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на пересечении Бухар Жырау-Туран произошел провал брусчатого покрытия. Это случилось в связи с прокладкой сетей канализации, которая будет обслуживать близлежащие дома.
В ведомстве подчеркнули, что восстановительные работы будут проведены аппаратом акима района "Нура" до первого октября текущего года.
"До завершения строительного периода будем и дальше продолжать ремонтно-восстановительные работы по району и устраним другие замечания жителей, поступающие через каналы обратной связи", – добавили в районном акимате.
Также пресс-служба показала кадры с места, где произошел провал. На них видно, что специалисты приступили к восстановительным работам.
Район Нура в Астане
В июле прошлого года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что Есильский район в столице поделят на два. Поскольку, по его словам, именно в этом районе количество людей с каждым годом растет, и там идет основная застройка новых жилых комплексов.
Кульгинов тогда отметил, что если при открытии Есильского района там проживало всего 68 тысяч человек, то сейчас – порядка 350 тысяч.
В декабре прошлого года стало известно, что новый район собираются назвать либо "Нура" – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях - либо "Караоткель".
В январе ономастическая комиссия вынесла решение по переименованию ряда улиц и площадей в столице. Среди прочего было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название "Нура".
Акимом нового столичного района стал Жусуп Жумагулов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038041-mozhno-ubitsya-astanchanin-snyal-na-video-provalivshuyusya-bruschatku-na-prospekte-turan/