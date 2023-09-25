"Можно убиться": астанчанин снял на видео провалившуюся брусчатку на проспекте Туран

Житель Астаны возмутился состоянием брусчатого покрытия на проспекте Туран – он снял на видео провалившуюся плитку. В районном акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с проспекта Туран появились в паблике zhaloby.astana в TikTok. Автор показал "поплывшую" брусчатку и высказался об увиденном.

"Астана – прекрасный город, столица, современный город. Можно на самокате или велосипеде прям в центре убиться. Это – проспект Туран, одна из основных улиц", – заявил автор.

На кадрах видно, что покрытие провалилось, оставив ямы.

В пресс-службе акимата района "Нура" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на пересечении Бухар Жырау-Туран произошел провал брусчатого покрытия. Это случилось в связи с прокладкой сетей канализации, которая будет обслуживать близлежащие дома.

В ведомстве подчеркнули, что восстановительные работы будут проведены аппаратом акима района "Нура" до первого октября текущего года.

"До завершения строительного периода будем и дальше продолжать ремонтно-восстановительные работы по району и устраним другие замечания жителей, поступающие через каналы обратной связи", – добавили в районном акимате.

Также пресс-служба показала кадры с места, где произошел провал. На них видно, что специалисты приступили к восстановительным работам.

Ремонт покрытия.Фото: акимат района "Нура"

Район Нура в Астане

В июле прошлого года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что Есильский район в столице поделят на два. Поскольку, по его словам, именно в этом районе количество людей с каждым годом растет, и там идет основная застройка новых жилых комплексов.

Кульгинов тогда отметил, что если при открытии Есильского района там проживало всего 68 тысяч человек, то сейчас – порядка 350 тысяч.

В декабре прошлого года стало известно, что новый район собираются назвать либо "Нура" – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях - либо "Караоткель".

В январе ономастическая комиссия вынесла решение по переименованию ряда улиц и площадей в столице. Среди прочего было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название "Нура".

Акимом нового столичного района стал Жусуп Жумагулов.