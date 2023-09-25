Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Погода в Шымкенте на неделю: будет облачно и почти без осадков

Опубликовано:

Тучи сгущаются в небе
Облака. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. В мегаполисе в целом будет облачно, но в субботу пройдет дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 сентября в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

26 сентября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 21 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 3,2 м/с.

27 сентября будет переменная облачность. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 28 градусов, а ночью – опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

28 сентября в Шымкенте синоптики обещают облачность. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,7 м/с.

29 сентября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

30 сентября пройдет дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

1 октября, по прогнозам синоптиков, будет небольшая облачность. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037907-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-budet-oblachno-i-pochti-bez-osadkov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.