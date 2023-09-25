Погода в Шымкенте на неделю: будет облачно и почти без осадков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. В мегаполисе в целом будет облачно, но в субботу пройдет дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 сентября в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

26 сентября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 21 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 3,2 м/с.

27 сентября будет переменная облачность. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 28 градусов, а ночью – опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

28 сентября в Шымкенте синоптики обещают облачность. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,7 м/с.

29 сентября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

30 сентября пройдет дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

1 октября, по прогнозам синоптиков, будет небольшая облачность. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.