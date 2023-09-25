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Погода в Алматы на неделю: конец сентября будет дождливым

Опубликовано:

Люди с зонтами идут по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Конец сентября для жителей южной столицы будет дождливым. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 сентября в Алматы будет ясно. Температура в среднем составит плюс 12 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

26 сентября тоже ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра может достичь 2,3 м/с.

27 сентября будет ясно. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса, а ночью – опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

28 сентября в Алматы синоптики обещают переменную облачность. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 21 градуса, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

29 сентября будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

30 сентября снова обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

1 октября, по прогнозам синоптиков, ожидается дождь. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 17 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037909-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-konets-sentyabrya-budet-dozhdlivym/

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