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"Оставайтесь в квартире": алматинцев предупредили о сильном дожде

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Два человека сидят под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

ДЧС города Алматы предупредил жителей и гостей мегаполиса о непогоде в пятницу – в южной столице ожидается сильный дождь, передает официальный сайт ведомства.

"В связи с штормовым предупреждением "Казгидромет" о сильных осадках в Алматы днем 22 сентября, департамент по ЧС рекомендует скорректировать маршрут своего движения", – говорится в сообщении.

В ДЧС Алматы рекомендуют автомобилистам при сильном дожде снизить скорость, включить аварийные огни либо переждать сильный дождь – остаться в квартире или на работе.

Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, отметили в ведомстве.

Спасатели также добавили, что если дождь застал вас на улице, то:

  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию людей;
  • постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
  • пешеходам также необходимо проявлять осторожность и помнить, что во время дождя водители их могут не увидеть.

Напомним, вчера в Алматы был сильный дождь. Чтобы улицы мегаполиса не затопило, работники коммунальных предприятий начали с утра работу в усиленном режиме.

Для предупреждения и ликвидации подтоплений было задействовано 45 патрульных бригад, 165 единиц спецтехники, 24 мотопомпы и 820 дорожных рабочих. Заготовлено 1750 мешков с песком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037611-ostavaytes-v-kvartire-almatintsev-predupredili-o-silnom-dozhde-v-pyatnitsu/

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