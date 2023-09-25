Погода в Астане на неделю: преимущественно будут идти дожди

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. В столице преимущественно будут идти дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 сентября в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 18 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

26 сентября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 3,6 м/с.

27 сентября будет дождь. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью – опустится до плюс 10-ти. Скорость ветра составит 7 м/с.

28 сентября в Астане синоптики обещают облачную погоду. Температура в среднем – плюс 12 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,1 м/с.

29 сентября будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 5 м/с.

30 сентября пройдет дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, минимальная – плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,4 м/с.

1 октября, по прогнозам синоптиков, снова будет дождь. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.