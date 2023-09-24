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Заморозки, туман и пыльная буря ожидаются в ряде регионов Казахстана

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Листок покрылся инеем
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

На завтра синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Жителей предупредили как о заморозках, так и об опасности пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Шымкенте 25 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

При этом на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер на севере, западе, а также в горных и предгорных районах области будет достигать 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус, а на востоке Восточно-Казахстанской области – заморозки 3 градуса.

Кроме того, 25 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

Утром и днем в Кызылординской области в центре и на востоке региона порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В центре, на востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере и востоке региона сохраняются заморозки 1 градус. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037892-zamorozki-tuman-i-pylnaya-burya-ozhidayutsya-v-ryade-regionov-kazahstana/

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