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Похолодание до +5 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Девушка стоит на мостике над прудом осенью
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 24 сентября, в казахстанских мегаполисах ожидается солнечная погода. Однако ночи будут становиться все холоднее. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +18…+20 градусов, а ночью – опустятся до +6…+8 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с.

В Астане будет несколько прохладнее: днем – до +16…+18 градусов, а ночью – до +5…+7 градусов. Однако в столице воскресенье, по прогнозам синоптиков, также без осадков. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

В Шымкенте прогнозируется теплый и солнечный день. Днем воздух в мегаполисе прогреется до +24…+26 градусов, а ночью – похолодает до +10…+12 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с.

При этом напомним, что на сегодняшний день в ряде областей Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах ожидается снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037844-poholodanie-do-5-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

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