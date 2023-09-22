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Дождь, сильный ветер и до +23 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

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Прохожие с зонтиками
Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 22 сентября, в Алматы ожидается дождь, а в Астане и Шымкенте прогнозируют теплую погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня осадков не ожидается, днем температура воздуха в столице составит плюс 18-20 градусов, ночью – плюс 8-10 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Алматы сегодня снова обещают дождь и ветер со скоростью 3-8 м/с и с порывами до 13 м/с. При этом термометры днем покажут плюс 12-14 градусов, а ночью – плюс 8-10 градусов.

В Шымкенте сегодня осадков не будет, но в мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с. Днем в городе ожидается до 21-23 градусов тепла, ночью – до плюс 9-11 градусов.

Напомним, вчера спасатели Алматы обратились к горожанам и предупредили их о непогоде в пятницу.

Так, в ДЧС Алматы рекомендуют автомобилистам при сильном дожде снизить скорость, включить аварийные огни либо переждать сильный дождь – остаться в квартире или на работе.

Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, отметили в ведомстве.

Спасатели также добавили, что если дождь застал вас на улице, то:

  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию людей;
  • постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
  • пешеходам также необходимо проявлять осторожность и помнить, что во время дождя водители их могут не увидеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037628-dozhd-silnyy-veter-i-do-23-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/

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