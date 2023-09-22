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Заморозки и 30 градусов тепла: разнообразием отличится погода в Казахстане на выходных

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Осенняя погода
Листья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие дни в некоторых регионах Казахстана ожидаются сильные дожди, где-то возможен их переход в мокрый снег, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В ближайшие несколько дней на западе, юге, в Актюбинской области и в области Ұлытау ожидается погода без осадков.

В северных регионах, в Карагандинской области будут дожди, временами – сильные дожди на востоке и юго-востоке Казахстана. При этом в горных районах возможен его переход в мокрый снег.

На севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы будут заморозки до 2 градусов. Днем воздух на западе Казахстана прогреется до 25-30 тепла.

В северных, южных регионах и в центре страны прогнозируется повышение температуры до 18-23 тепла, на востоке республики она понизится до 7-13 тепла.

Согласно прогнозу погоды на сентябрь, в последнюю неделю месяца в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5...+13°С до 0...+5°С, возможны заморозки до 3 градусов, днем – от +18...+27°С до +10...+15°С.

В южной половине страны значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться днем от +20...+25°С до +28...+33°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037727-zamorozki-i-30-gradusov-tepla-raznoobraziem-otlichitsya-pogoda-v-kazahstane-na-vyhodnyh/

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