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Власти обратились к алматинцам из-за возможных подтоплений

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Женщины и мужчины переходят дорогу, залитую водой
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в Алматы ожидается дождь, который с перерывами продлится до конца дня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления развития коммунальной инфраструктуры города.

"22 сентября около 09:00 часов утра в городе Алматы ожидается выпадение дождя, который с перерывами продлится до конца дня.

В связи с прогнозируемым усилением интенсивности дождя и порывами ветра в утренний период, в целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям, с 08:00 организован выход 46 патрульных бригад", – говорится в сообщении.

Как рассказали в управлении, всего для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений задействовано 165 единиц спецтехники, 26 мотопомп и 836 дорожных рабочих. Также заготовлены 1825 мешков с песком.

Кроме того, в районных акиматах организовано дежурство по контролю за производством работ.

В ведомстве добавили, что по прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы временами ожидается умеренный дождь, с утра до 14:00 часов – интенсивный с порывами ветра до 13 м/с. Осадки прогнозируются с перерывами до ночи на 23 сентября. Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов.

"Учитывая неблагоприятный прогноз, призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, в связи с повышенным риском возникновения аварий.

В связи с ожидаемым усилением ветра и возможными подтоплениями на отдельных участках из-за падения веток и случайного мусора, забивающих арычные переходы, просим пешеходов соблюдать осторожность", – предупредили в управлении.

Напомним, вчера ДЧС Алматы предупредил жителей и гостей мегаполиса о непогоде в пятницу – в южной столице ожидается сильный дождь.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам при сильном дожде снизить скорость, включить аварийные огни либо переждать сильный дождь – остаться в квартире или на работе.

Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037646-vlasti-obratilis-k-almatintsam-iz-za-vozmozhnyh-podtopleniy/

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