Каким будет сентябрь в этом году в Казахстане, рассказали синоптики

Осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам синоптиков, сентябрь в этом году в Казахстане будет дождливым. В некоторых регионах возможны заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Отмечается, что в этом году осень наступит в календарные сроки.

Так, в первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами – сильные, а также порывистый ветер, гроза, град и пониженный фон температуры воздуха.

В горных районах юго-востока страны ночью осадки возможны в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивый характер погоды обусловлен глубоким циклоном, во власти которого оказалась большая часть республики.

При этом в западных регионах с повышением атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков.

В начале месяца на западе, затем – на северо-западе Казахстана – прогнозируется повышение температуры воздуха:

на западе республики: ночью – от +7...+18°С до +13...+22°С, днем – от +23...+30°С до +28...+35°С;

на северо-западе (Костанайская область), севере страны: ночью – от +2...+10°С до +10...+18°С, днем – от +10...+18°С до +20...+25°С;

в Актюбинской области также потеплеет: ночью – от +3...+13°С до +10...+18°С, днем – от +17...+25°С до +20...+28°С.

В центральных, южных регионах Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха:

в центральных регионах: ночью – от +7...+15°С до +5...+10°С, днем – от +15...+23°С до +20...+28°С;

на юге страны: ночью – от +5...+15°С до +10...+18°С, днем – от +17...+27°С до +23...+30°С;

на юго-востоке республики: ночью – от +8...+15°С до +2...+10°С, днем – от +21...+28°С до +17...+23°С, в горных районах – от +10°С до +20°С.

На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5...+15°С до +2...+10°С, днем – колебание от +20...+27°С до +17...+22°С, в горных районах – от +15°С до +12°С.

Во второй и третьей декадах сентября в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5...+13°С до 0...+5°С, возможны заморозки до 3 градусов, днем – от +18...+27°С до +10...+15°С.

В южной половине страны значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться днем от +20...+25°С до +28...+33°С.

В целом средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории республики, выше нормы на 1 градус – в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях, в северо-западной половине Актюбинской области, на севере Костанайской области, а также на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской области.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – на юго-западе, в центре, на юге и на юго-востоке Казахстана.

Добавим, что представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034738-kakim-budet-sentyabr-v-etom-godu-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/