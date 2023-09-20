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На Алматы обрушился ливень: на борьбу с подтоплениями вышли коммунальщики (фото, видео)

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Коммунальщики в Алматы
Коммунальщики в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

В Алматы сегодня дождливая погода. Чтобы улицы мегаполиса не затопило, работники коммунальных предприятий начали с утра работу в усиленном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сегодня, 20 сентября, с 07:00 в Алматы идет дождь, который с перерывами, согласно прогнозу синоптиков, продлится до обеда. По состоянию на 10:00 утра в городе выпало 9 мм осадков, в районе Каменского плато – 14 мм.

Для предупреждения и ликвидации подтоплений задействовано 45 патрульных бригад, 165 единиц спецтехники, 24 мотопомпы и 820 дорожных рабочих. Заготовлено 1750 мешков с песком.

По информации оперативного дежурного по ЧС, зафиксировано одно подтопление территории частного сектора по улице Вахтангова, 5, в Бостандыкском районе. Силами ГКП "Алматы тазалык" прочищен арычный переход от упавшей ветки и ликвидировано подтопление.

В районных акиматах организовано дежурство по контролю за производством работ.

Согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", температура воздуха в Алматы сегодня днем будет равна +15...+17 градусам. Скорость ветра – 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Завтра, 21 сентября, в городе тоже временами тоже будет дождь. Температура днем – от 18 до 20 градусов тепла. Порывы ветра при этом могут достигать 15-20 м/с.

Также сегодня спасатели обратились к жителям мегаполиса из-за штормового предупреждения. В ДЧС южной столицы сообщили, что в горах Алматы ожидаются сильный дождь, гроза, и град, при грозе порывы ветра могут достичь 17-22 м/с.

В связи с этим горожанам дали следующие рекомендации:

  • при объявлении штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить и дождаться хорошей погоды;
  • если вы все же пошли в горы, не откладывайте возвращение домой на позднее время суток – вы можете не найти обратный маршрут;
  • в рюкзаках должны быть теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие GPS-навигаторов;
  • не ходите в горы в одиночку;
  • максимально подробно проинформируйте родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037353-na-almaty-obrushilsya-liven-na-borbu-s-podtopleniyami-vyshli-kommunalschiki-foto-video/

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