На Алматы обрушился ливень: на борьбу с подтоплениями вышли коммунальщики (фото, видео)

В Алматы сегодня дождливая погода. Чтобы улицы мегаполиса не затопило, работники коммунальных предприятий начали с утра работу в усиленном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сегодня, 20 сентября, с 07:00 в Алматы идет дождь, который с перерывами, согласно прогнозу синоптиков, продлится до обеда. По состоянию на 10:00 утра в городе выпало 9 мм осадков, в районе Каменского плато – 14 мм.

Для предупреждения и ликвидации подтоплений задействовано 45 патрульных бригад, 165 единиц спецтехники, 24 мотопомпы и 820 дорожных рабочих. Заготовлено 1750 мешков с песком.

По информации оперативного дежурного по ЧС, зафиксировано одно подтопление территории частного сектора по улице Вахтангова, 5, в Бостандыкском районе. Силами ГКП "Алматы тазалык" прочищен арычный переход от упавшей ветки и ликвидировано подтопление.

В районных акиматах организовано дежурство по контролю за производством работ.

Согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", температура воздуха в Алматы сегодня днем будет равна +15...+17 градусам. Скорость ветра – 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Завтра, 21 сентября, в городе тоже временами тоже будет дождь. Температура днем – от 18 до 20 градусов тепла. Порывы ветра при этом могут достигать 15-20 м/с.

Также сегодня спасатели обратились к жителям мегаполиса из-за штормового предупреждения. В ДЧС южной столицы сообщили, что в горах Алматы ожидаются сильный дождь, гроза, и град, при грозе порывы ветра могут достичь 17-22 м/с.

В связи с этим горожанам дали следующие рекомендации: