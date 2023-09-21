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Эзотерика
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Дождь и до 23 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг

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Пара гуляет по осеннему парку
Пара гуляет по осеннему парку. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четверг, 21 сентября, в Алматы ожидается дождь, в Астане и Шымкенте прогнозируют теплую погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня осадков не ожидается, днем столбики термометров поднимутся до плюс 18-20 градусов, ночью в столице похолодает до плюс 5-7 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Алматы сегодня обещают дождь и небольшое усиление ветра до 2-7 метров в секунду. При этом днем температура воздуха в южной столице составит плюс 18-20 градусов, ночью - плюс 8-10 градусов.

В Шымкенте, как и в столице, ожидается теплый день без осадков - здесь днем прогнозируют 21-23 градуса тепла, ночью температура опустится до плюс 10-12 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037480-dozhd-i-do-23-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

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