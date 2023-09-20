С предупреждением обратились спасатели к жителям Алматы и двух областей

Спасатели обратились к жителям трех регионов Казахстана - Алматы, Алматинской области и области Жетісу - из-за штормового предупреждения, объявленного сегодня, 20 сентября.

Как сообщается на сайте "Казгидромета", в среду, 20 сентября, в горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.

В областном центре - городе Қонаев - ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.

На востоке и в центре области Жетісу также объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя, а в горных районах, помимо дождя, ожидаются гроза и мокрый снег. Скорость ветра составит 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с.

"ДЧС области Жетісу призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе Вы можете скачать бесплатное мобильное приложение "Дармен", - обратились к жителям области в ведомстве.

О непогоде предупреждают и алматинцев.

Как сообщили в ДЧС южной столицы, сегодня в горах Алматы ожидаются сильный дождь, гроза, и град, при грозе порывы ветра могут достичь 17-22 м/с.

В связи с непогодой спасатели дали следующие рекомендации жителям и гостям Алматы: