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С предупреждением обратились спасатели к жителям Алматы и двух областей

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Снег и деревья
Непогода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Спасатели обратились к жителям трех регионов Казахстана - Алматы, Алматинской области и области Жетісу - из-за штормового предупреждения, объявленного сегодня, 20 сентября.

Как сообщается на сайте "Казгидромета", в среду, 20 сентября, в горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.

В областном центре - городе Қонаев - ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.

На востоке и в центре области Жетісу также объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя, а в горных районах, помимо дождя, ожидаются гроза и мокрый снег. Скорость ветра составит 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с.

"ДЧС области Жетісу призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе Вы можете скачать бесплатное мобильное приложение "Дармен", - обратились к жителям области в ведомстве.

О непогоде предупреждают и алматинцев.

Как сообщили в ДЧС южной столицы, сегодня в горах Алматы ожидаются сильный дождь, гроза, и град, при грозе порывы ветра могут достичь 17-22 м/с.

В связи с непогодой спасатели дали следующие рекомендации жителям и гостям Алматы:

  • при объявлении штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить и дождаться хорошей погоды;
  • если вы все же пошли в горы, не откладывайте возвращение домой на позднее время суток - вы можете не найти обратный маршрут;
  • в рюкзаках должны быть теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие GPS-навигаторов;
  • не ходите в горы в одиночку;
  • максимально подробно проинформируйте родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2037312-s-preduprezhdeniem-obratilis-spasateli-k-zhitelyam-almaty-i-dvuh-oblastey/

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