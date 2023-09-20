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Юный боксер из Алматы "отработал удары" на новом министре спорта (видео)

Опубликовано:

Ермек Маржикпаев в спортивной школе
Ермек Маржикпаев в школе Алматы. Кадр из видео: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Учащийся спортивной школы в Алматы поупражнялся в боксе с министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым. Момент засняли на видео, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Семиклассник Бейсебек Сарым – ученик Республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в микрорайоне Шанырак в Алматы. Мальчик занимается боксом и во время встречи с министром спорта и туризма продемонстрировал свои способности.

На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах – глава министерства Ермек Маржикпаев и Бейсебек Сарым, отрабатывающий свои удары.

Сообщается, что министр находится в Алматы, где посещает спортивные организации, изучает их материально-техническую базу, проблемные вопросы, которые требуют решений, беседует с преподавателями и тренерами.

Помимо этого Маржикпаев провел встречу с отцом первого в истории Казахстана чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана Канатом Жолдасбаем. Министр поздравил его с золотой наградой сына на чемпионате мира в Белграде и поблагодарил за воспитание чемпиона.

Напомним, на днях представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сербии – он стал первым казахстанцем в истории, кому удалось завоевать данную награду.

Также добавим, что 1 сентября в Казахстане было создано пять новых министерств. Так, Министерство культуры и спорта было преобразовано в Министерство туризма и спорта РК. Возглавил ведомство Ермек Маржикпаев, ранее занимавший пост акима Акмолинской области.

Недавно Маржикпаев рассказал о планах министерства. По его словам, сейчас проводится подготовка к Азиатским и Олимпийским играм. По прогнозам, на этих играх, как рассказал Ермек Боранбаевич, наша страна может завоевать более 20 золотых медалей – это даст Казахстану шестое-седьмое место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037461-yunyy-bokser-iz-almaty-pokazal-svoi-sposobnosti-ministru-sporta-i-turizma-video/

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