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30 лет независимости Казахстана

"Более 20 золотых медалей можем выиграть": в новом министерстве спорта и туризма рассказали о планах

Опубликовано:

Спортсмен несет флаг Казахстана в Токио
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: olympic.kz

Зампредседателя Комитета по делам спорта и физкультуры МТС Бекболат Байжанов в СЦК рассказал, чем новое ведомство будет заниматься в ближайшее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что указом президента создано новое министерство и назначен его глава. В связи с этим они поинтересовались, проводил ли министр туризма и спорта совещание, где мог бы рассказать о планах на будущее.

"Вышел указ президента. В 2006 и 2012 годах было такое министерство туризма и спорта – заново создали такое министерство. Наш министр собрание провел и расставил приоритеты на ближайшее время", – сказал Бекболат Байжанов.

Он отметил, что сейчас проводится подготовка к Азиатским и Олимпийским играм.

"Азиатские игры будут в сентябре. По прогнозам, на этих играх мы в среднем более 20 золотых медалей можем выиграть. Это даст Казахстану шестое-седьмое место", – резюмировал спикер.

Напомним, ранее в Казахстане указом президента Касым-Жомарта Токаев было создано пять новых министерств.

Так, Министерство культуры и спорта было преобразовано в Министерство туризма и спорта. Возглавил ведомство Ермек Маржикпаев.

Сегодня также стало известно, что Нуржан Нуржигитов возглавил недавно созданное в стране Министерство водных ресурсов и ирригации. До этого он занимал пост акима Жамбылской области. Данное ведомство было образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ему передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

В свою очередь Министерство информации и общественного развития преобразовали в Министерство культуры и информации. А Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделили на Минтранспорта и Минпромышленности и строительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035169-chem-budet-zanimatsya-novoe-ministerstvo-turizma-i-sporta/

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