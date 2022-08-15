Фейк об отмене русскоязычных классов в школах Казахстана рассылают в Сети

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В Сети появился фейк о том, что в Казахстане якобы собираются упразднить классы с русским языком обучения. Эта информация не соответствует действительности, передает Stopfake.kz.

В некоторых СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что за 6-7 лет в казахстанских школах якобы отменят классы с русским языком обучения. Авторы поста ссылаются на информацию "31 канала".

Как пояснили представители телеканала, материал, о котором идет речь, вышел в эфир новостной программы еще два года назад.

"За основу была взята публикация в СМИ с высказыванием мнения директора столичной гимназии №90 Аятжана Ахметжанулы. В сюжете обсуждали тенденции в сфере среднего образования. Речь также шла о снижении числа учеников в русскоязычных школах.

Директор гимназии высказал свое мнение о том, что оставшиеся ученики в будущем рискуют стать неконкурентоспособными, и призвал родителей отдавать детей в казахские школы, чтобы они активно изучали государственный язык", – говорится в сообщении телеканала.

Подчеркивается, что в сюжете также было представлено мнение другого эксперта – Натальи Дрейт, вице-президента Казахской лиги экспертов образования. Она говорила о том, что и русские, и казахские школы переполнены, а проблема заключается в нехватке учителей, и эту ситуацию должен изменить Закон "О статусе педагогов".

"Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят в другом ключе, намеренно искажая суть материала", – добавили представители "31 канала".

Распространяемую информацию о возможной отмене классов с русским языком обучения также опровергли в Министерстве просвещения РК.

"Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", – сообщила первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983247-feyk-ob-otmene-russkoyazychnyh-klassov-v-shkolah-kazahstana-rassylayut-v-seti/