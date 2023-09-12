"Вижу себя преподавателем": "Мисс Алматы-2023" рассказала о себе

"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри рассказала о себе после победы в конкурсе. Девушка отметила, что учится в вузе, передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья рассказала, что учится на четвертом курсе в КазНПУ имени Абая на специальности "Научная физика". Девушка призналась, что ее со школы интересовала не только физика, но и химия, и математика, потому было выбрано именно это направление.

"На данный момент состою в модельном агентство и активно развиваюсь в этой сфере. В будущем вижу себя успешной моделью, профессионалом своего дела, а также преподавателем", - поделилась победительница конкурса красоты.

"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Она рассказала, что в свободное время любит читать книги, особенно, казахскую литературу.

"Я очень хорошо говорю на казахском благодаря моей маме, она - казашка, а папа - немец", - объяснила девушка происхождение своей фамилии.

Напомним, Наталья Петри получила титул "Мисс Алматы" сегодня во время финала конкурса. Также были награждены три вице-мисс, которые вместе с Натальей будут представлять Алматы на конкурсе "Мисс Казахстан".