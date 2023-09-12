Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вижу себя преподавателем": "Мисс Алматы-2023" рассказала о себе

Опубликовано:

"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри
"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри рассказала о себе после победы в конкурсе. Девушка отметила, что учится в вузе, передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья рассказала, что учится на четвертом курсе в КазНПУ имени Абая на специальности "Научная физика". Девушка призналась, что ее со школы интересовала не только физика, но и химия, и математика, потому было выбрано именно это направление.

"На данный момент состою в модельном агентство и активно развиваюсь в этой сфере. В будущем вижу себя успешной моделью, профессионалом своего дела, а также преподавателем", - поделилась победительница конкурса красоты.

"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри
"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Она рассказала, что в свободное время любит читать книги, особенно, казахскую литературу.

"Я очень хорошо говорю на казахском благодаря моей маме, она - казашка, а папа - немец", - объяснила девушка происхождение своей фамилии.

Напомним, Наталья Петри получила титул "Мисс Алматы" сегодня во время финала конкурса. Также были награждены три вице-мисс, которые вместе с Натальей будут представлять Алматы на конкурсе "Мисс Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036338-vizhu-sebya-prepodavatelem-miss-almaty-2023-rasskazala-o-sebe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.