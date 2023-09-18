Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Летевший в Россию самолет экстренно посадили в аэропорту Актобе

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Летевший из Турции самолет российской авиакомпании экстренно сел в аэропорту Актобе. Воздушное судно направлялось в Екатеринбург. За пассажирами прилетел резервный борт, передает E1.ru.

Самолет российской авиакомпании Red Wings экстренно пасадили в аэропорту Актобе. Сегодня ночью он должен был доставить своих пассажиров из Антальи в Екатеринбург.

Как сообщила порталу одна из пассажирок, всех людей выпустили из самолета и провели через таможенный контроль.

"Сообщили о технической неисправности, что будет дальше, пока не сообщается, всех людей выпустили из самолета и провели через таможенный контроль", — рассказала пассажиркa.

Позже в Telegram-канале издания сообщили, что за пассажирами экстренно посаженного самолета Red Wings вылетел резервный борт. В 10:50 по Москве (13:50 по Астане) был запланирован вылет в Екатеринбург.

Напомним, в апреле самолет авиакомпании SCAT вылетел из Астаны в Алматы, но через час вернулся в точку вылета. Как рассказали в авиакомпании, при выполнении рейса сработала индикация системы кондиционирования. За пассажирами вскоре прибыл резервный самолет.

В июле рейс FlyArystan, направлявшийся из Атырау в Алматы, экстренно посадили в Кызылорде после того, как одному из пассажиров стало плохо. Пассажира передали медикам, а борт дозаправили.

Недавно пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области России. На борту судна находились 170 человек, никто не пострадал. Наряду с этим появилась информация о том, что якобы на судне были четверо казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037040-letevshiy-v-rossiyu-samolet-ekstrenno-posadili-v-aeroportu-aktobe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.