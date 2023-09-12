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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в России: на борту могли находиться казахстанцы (видео)

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Самолет совершил посадку в поле
Самолет совершил посадку в поле. Фото с места ЧП: t.me/bazabazon

Пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области России. На борту судна находились 170 человек, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на представителя ГУ МЧС по региону, на борту судна находились 159 пассажиров, включая 23 детей, и члены экипажа.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

"Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", – рассказали изданию в ведомстве.

Издание РБК уточняет, что самолет A320 принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии".

В "Росавиации" добавили, что посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка, расположенного примерно в 180 км до Новосибирска.

Причины незапланированной посадки ведомство не называет.

За медицинской помощью никто из пассажиров и членов экипажа не обращался, отметили в "Росавиации". Пассажиров рейсов разместили в ближайшем населенном пункте. В поселок направили автобусы для перевозки людей в Новосибирск.

ТАСС сообщает, что прокуратура уже организовала проверку по факту аварийной посадки самолета.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса "Сочи – Омск" воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – сообщили журналистам в ведомстве.

Между тем Telegram-канал Baza пишет, что на борту судна якобы находились четверо граждан Казахстана.

В Министерстве иностранных дел РК корреспонденту NUR.KZ эту информацию подтвердить не смогли – ведомство не располагает такими данными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2036238-passazhirskiy-samolet-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-rossii-na-bortu-nahodilis-kazahstantsy/

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