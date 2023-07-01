Летевший в Алматы самолет экстренно посадили в Кызылорде из-за пассажира

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рейс FlyArystan, направлявшийся из Атырау в Алматы, экстренно посадили в Кызылорде после того, как одному из пассажиров стало плохо, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

"Рейс КС7196 Атырау – Алматы, вылетающий в 07:00 1 июля, совершил вынужденную посадку в Кызылорде в связи с самочувствием одного из пассажиров", – говорится в сообщении.

Пассажира передали медикам в Кызылорде, а борт дозаправили. Он готовится к вылету в Алматы.

"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю.

Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", – отметили в авиакомпании.

Согласно политике FlyArystan, обозначенной на их официальном сайте, в случае, если вылет рейса задержан, отменен или перенесен, авиакомпания предпринимает все необходимые меры для оповещения пассажиров рейса на абонентский номер сотовой связи и адрес электронной почты, указанным при приобретении билета, сразу после получения информации об изменении.

При изменении статуса рейса по вине перевозчика пассажирам предлагаются следующие услуги:

Предоставление по запросу ( при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет.

при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет. При изменении статуса рейса более чем на 2 часа: пассажиры вправе запросить обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте.

При изменении статуса рейса более чем на 4 часа – горячее питание.

При изменении статуса рейса более чем на 8 часов в дневное время и более чем на 6 часов в ночное время: пассажиры могут запросить предоставление проживания, а также трансфер до места проживания и обратно. По данным вопросам просим пассажиров обращаться к представителям FlyArystan, будет оказана максимальная поддержка.

В случае, если пассажирам не удалось обратиться к представителям, авиакомпания готова возместить расходы за проживание и питание при предоставлении подтверждающих оплату документов.

При изменении статуса рейса более чем на 5 часов пассажиры могут осуществить на выбор:

одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест; полный возврат, если не удалось перебронироваться.

При изменении статуса рейса по обстоятельствам, не зависящим от перевозчика, пассажирам предлагаются следующие услуги:

При изменении статуса рейса более чем на 2 часа — обеспечение прохладительными напитками.

При изменении статуса рейса более чем на 4 часа – горячее питание.

При изменении статуса рейса более чем на 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027086-letevshiy-v-almaty-samolet-flyarystan-ekstrenno-posadili-v-kyzylorde-iz-za-passazhira/