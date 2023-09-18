Погода в Шымкенте на неделю: почти до 30 градусов тепла прогнозируют специалисты

Синоптики рассказали, какой будет погода в Шымкенте в ближайшие 7 дней: самые теплые дни ожидаются в начале и в конце недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 сентября в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 28 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

19 сентября ожидается небольшая облачность. Температура – около плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра составит до 6,5 м/с.

20 сентября будет дождь. Средняя температура – плюс 20 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью – опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

21 сентября в Шымкенте прогнозируется переменная облачность. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,6 м/с.

А вот 22 сентября будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

23 сентября ожидается облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,6 м/с.

24 сентября, по прогнозам синоптиков, будет ясно, без осадков. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 26 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 8 м/с.