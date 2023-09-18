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Погода в Астане на неделю: большую часть времени будут идти дожди

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Человек под зонтом стоит у обочины дороги
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – почти всю вторую половину недели в столице ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 сентября в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

19 сентября также ожидается облачность. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 3,4 м/с.

20 сентября будет дождь. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью – опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

21 сентября в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 17 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

22 сентября осадков не ожидается, переменная облачность. Среднесуточная температура – плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

23 сентября может пройти дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,7 м/с.

24 сентября, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 9 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036943-pogoda-v-astane-na-nedelyu-bolshuyu-chast-vremeni-budut-idti-dozhdi/

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