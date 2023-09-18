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Погода в Алматы на неделю: дожди и похолодание до +9 градусов обещают синоптики

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Человек с зонтом идет по улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Всю рабочую неделю в мегаполисе ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 сентября в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

19 сентября также ожидается дождь. Температура воздуха – около плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 2,6 м/с.

20 сентября пройдет дождь. Средняя температура – плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до плюс 18 градусов, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

21 сентября в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,3 м/с.

22 сентября в городе вновь прогнозируется дождь. Среднесуточная температура – плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, а ночью – похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

23 сентября ожидается небольшая облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,2 м/с.

24 сентября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036942-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-dozhdi-i-poholodanie-do-9-gradusov-obeschayut-sinoptiki/

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