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Дождь пройдет в одном из трех казахстанских мегаполисов

Опубликовано:

Тучи сгущаются в небе
Иллюстративное фото: pexels.com

В воскресенье в Алматы и Шымкенте осадков не будет, а жителей Астаны ждет небольшой дождь. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается переменная облачность и слабый ветер (2-7 м/с), также возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов. К вечеру в столице похолодает до +5…+7 градусов.

В Алматы, согласно прогнозу, осадков не будет, ожидается переменная облачность. Температура днем составит от 20 до 22 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Ветрено будет лишь днем (2-7 м/с), а ночью будет штиль.

В Шымкенте тоже будет переменная облачность, без осадков. Температура днем составит +26…+28 градусов, ночью – в диапазоне +12…+14-ти. Ветер ожидается умеренный (5-10 м/с), с усилением к вечеру (8-13 м/с).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036897-dozhd-proydet-v-odnom-iz-treh-kazahstanskih-megapolisov/

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