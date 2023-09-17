Дождь пройдет в одном из трех казахстанских мегаполисов

В воскресенье в Алматы и Шымкенте осадков не будет, а жителей Астаны ждет небольшой дождь. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается переменная облачность и слабый ветер (2-7 м/с), также возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов. К вечеру в столице похолодает до +5…+7 градусов.

В Алматы, согласно прогнозу, осадков не будет, ожидается переменная облачность. Температура днем составит от 20 до 22 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Ветрено будет лишь днем (2-7 м/с), а ночью будет штиль.

В Шымкенте тоже будет переменная облачность, без осадков. Температура днем составит +26…+28 градусов, ночью – в диапазоне +12…+14-ти. Ветер ожидается умеренный (5-10 м/с), с усилением к вечеру (8-13 м/с).