Дожди с грозами, град и туман ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 16 по 18 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни на большей части страны синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

На северо-западе, юго-востоке возможно выпадение града, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также на северо-западе, севере, востоке Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Кроме того, в большинстве регионах республики температура воздуха ночью составит +2…+12 градусов, днем – +15…+23 градуса, на юге, юго-востоке температурный фон ночью будет +10...+15 градусов, в горных районах – 0…+5 градусов, днем – +20...+28 градусов.

Как предупреждают сотрудники одного из региональных ДЧС на официальном сайте, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман.

Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается — в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя.

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося в тумане автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору.

Поэтому, при движении в тумане, стоит включить дворники ветрового и обогрев заднего стекла.

Также в таких условиях значительно увеличивается тормозной путь.