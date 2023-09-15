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"Розыск" президента федерации ММА Казахстана прокомментировали в Минспорта

Опубликовано:

Алик Айдарбаев
Алик Айдарбаев. Фото: АО "НК "КазМунайГаз"

В Комитете по делам спорта и физкультуры Казахстана прокомментировали заявление федерации ММА о "розыске" своего президента и долгах на 100 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Министерство спорта и туризма РК.

Как сообщили в ведомстве, федерации являются общественными организациями, которые не подотчетны министерству и автономны в принятии решений. Общественное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии со своим уставом.

"Учредители вправе самостоятельно переизбирать президента федерации. В случае необходимости комитет готов оказать всяческое содействие для решения имеющихся вопросов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 2023 году на развитие ММА было выделено 15 млн тенге.

"По линии дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК было выделено 9,5 млн на 2 учебно-тренировочных сбора, а по итогам чемпионата мира в феврале в Белграде призерам и чемпионам осуществлена выплата денежного поощрения в размере 9,2 млн тенге", - сообщили в комитете.

Сейчас федерация ведет планомерную подготовку национальной сборной по ММА к чемпионату миру, который пройдет в ноябре в Албании, добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня объединенная федерация ММА Казахстана опубликовала пост, в котором призвала своего главу Алика Айдарбаева откликнуться. При этом его фото подписано словами "Внимание! Розыск!".

"Тренеры и спортсмены казахстанской Объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента Федерации Алика Айдарбаева. Алик Серикович, просим Вас выйти на связь со спортсменами!" – говорилось в описании поста.

В комментариях уточнялось, что ищут Айдарбаева из-за огромного долга по налогам.

"Ищем главу федерации, но он с нами не выходит на связь. С момента его назначения главой в федерации появилось более 100 миллионов налоговых долгов", – написали представители.

МИА "Казинформ" сообщает, что на пост главы Казахстанской Объединенной федерации ММА Алика Айдарбаева избрали 20 февраля 2020 года.

С 2013 по 2017 год Алик Айдарбаев занимал пост акима Мангистауской области, а с 2018 по 2022 год был председателем правления "КазМунайГаза". Этот пост он покинул в апреле прошлого года. Позже в "Самрук-Казына" сообщили, что он освободил должность по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036827-rozysk-prezidenta-federatsii-mma-kazahstana-prokommentirovali-v-minsporta/

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