Алик Айдарбаев покинул пост главы "КазМунайГаза"

Алик Айдарбаев. Фото: АО "НК "КазМунайГаз"

Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления АО НК "КазМунайГаз" прекращены досрочно согласно поданному заявлению, сообщается на официальном сайте компании.

Вместе с тем, в соответствии с решением правления АО "Самрук-Қазына", Курмангазы Исказиев был назначен и.о. председателя правления АО НК "КазМунайГаз".

Курмангазы Исказиев окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института им. В. И. Ленина по специальности "горный инженер-геолог".

Курмангазы Исказиев. Фото: АО "НК "КазМунайГаз"

В 2006 году защитил в Томском политехническом университете диссертацию с присвоением квалификации "кандидат геолого-минералогических наук".

В 2021 году в Российском государственном университете нефти и газа им. И. М. Губкина защитил диссертацию с присвоением ученой степени "доктора геолого-минералогических наук".

Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники им. Аль-Фараби (2015 год).

Трудовую деятельность начал в 1985 году в производственном объединении "Эмбанефть", где в последующем прошел все ступени производства от оператора до генерального директора АО "Эмбамунайгаз".

С 2006 по 2008 год занимал должности замдиректора департамента геологии и разработки, директора департамента геологии и разработки АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

С 2008 по 2015 год работал в АО НК "КазМунайГаз" исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем председателя правления "КМГ" по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии.

С 2015 по 2018 год – генеральный директор (председатель правления) АО "Эмбамунайгаз", генеральный директор (председатель правления) АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".

Следующие 2 года был заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по разведке, добыче и нефтесервисам, заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" по геологии и разведке.

С 2020 года – гендиректор АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".

С февраля 2022 года – заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по разведке и добыче.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964442-kurmangazy-iskaziev-naznachen-io-predsedatelya-pravleniya-kazmunaygaza/