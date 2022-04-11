Почему глава "КазМунайГаза" покинул пост, рассказали в "Самрук-Казына"

Алик Айдарбаев. Фото: damu.kazatomprom.kz

О причинах ухода Алика Айдарбаева с поста главы "КазМунайГаз" рассказали в "Самрук-Казына" – сообщается, что Айдарбаев ушел по собственному желанию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Алик Айдарбаев в связи с ухудшением здоровья подал заявление об уходе по собственному желанию. Этот вопрос был рассмотрен правлением, а также уполномоченными органами, и после поддержан", – сообщил директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО "Самрук-Казына" Гибрат Ауганов.

О том, что Айдарбаев покинул свой пост досрочно, стало известно сегодня. На его место был назначен исполняющий обязанности – это заместитель председателя правления "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964482-pochemu-glava-kazmunaygaza-pokinul-post-rasskazali-v-samruk-kazyna/