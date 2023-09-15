"Алик Серикович, выйдите на связь!": неожиданное заявление сделала федерация ММА Казахстана
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Объединенная федерация ММА Казахстана призвала своего президента откликнуться из-за долгов по налогам в сумме более 100 миллионов тенге. Призыв федерация опубликовала в Instagram.
Объединенная федерация ММА Казахстана опубликовала пост, в котором призвала своего главу Алика Айдарбаева откликнуться. При этом его фото подписано словами "Внимание! Розыск!".
"Тренеры и спортсмены казахстанской Объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента Федерации Алика Айдарбаева.
Алик Серикович, просим Вас выйти на связь со спортсменами!" – говорится в описании поста.
В комментариях представители Федерации уточнили, что ищут Айдарбаева из-за огромного долга по налогам.
"Ищем главу федерации, но он с нами не выходит на связь. С момента его назначения главой в федерации появилось более 100 миллионов налоговых долгов", – написали представители.
Напомним, в апреле прошлого года Айдарбаев покинул пост главы "КазМунайГаза". Позже в "Самрук-Казына" сообщили, что он освободил должность по собственному желанию.
Добавим, что решение о создании Объединенной федерации Казахстана по ММА с целью объединения спортивных субъектов по смешанному единоборству ММА и дальнейшему развитию вида спорта в стране было принято 24 декабря 2018 года, сообщается на официальном сайте Федерации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036811-alik-serikovich-vyydite-na-svyaz-neozhidannoe-zayavlenie-sdelala-federatsiya-mma-kazahstana/