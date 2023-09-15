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30 лет независимости Казахстана

"Алик Серикович, выйдите на связь!": неожиданное заявление сделала федерация ММА Казахстана

Опубликовано:

Алик Айдарбаев
Алик Айдарбаев. Фото: damu.kazatomprom.kz

Объединенная федерация ММА Казахстана призвала своего президента откликнуться из-за долгов по налогам в сумме более 100 миллионов тенге. Призыв федерация опубликовала в Instagram.

Объединенная федерация ММА Казахстана опубликовала пост, в котором призвала своего главу Алика Айдарбаева откликнуться. При этом его фото подписано словами "Внимание! Розыск!".

"Тренеры и спортсмены казахстанской Объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента Федерации Алика Айдарбаева.

Алик Серикович, просим Вас выйти на связь со спортсменами!" – говорится в описании поста.

В комментариях представители Федерации уточнили, что ищут Айдарбаева из-за огромного долга по налогам.

"Ищем главу федерации, но он с нами не выходит на связь. С момента его назначения главой в федерации появилось более 100 миллионов налоговых долгов", – написали представители.

Напомним, в апреле прошлого года Айдарбаев покинул пост главы "КазМунайГаза". Позже в "Самрук-Казына" сообщили, что он освободил должность по собственному желанию.

Добавим, что решение о создании Объединенной федерации Казахстана по ММА с целью объединения спортивных субъектов по смешанному единоборству ММА и дальнейшему развитию вида спорта в стране было принято 24 декабря 2018 года, сообщается на официальном сайте Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036811-alik-serikovich-vyydite-na-svyaz-neozhidannoe-zayavlenie-sdelala-federatsiya-mma-kazahstana/

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