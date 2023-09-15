Насколько Алматы готов к отопительному сезону, рассказали в акимате

Как сообщалось на совещании штаба по подготовке к отопительному сезону, готовность теплоэнергокомплекса Алматы к зиме составляет 95%, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание штаба по подготовке города к предстоящему отопительному зимнему сезону.

Как было отмечено в ходе совещания профильными ведомствами, общая готовность теплоэнергокомплекса и инженерных сетей Алматы к зиме на сегодня составляет 95%. Все работы идут по графику.

Согласно плану полная готовность городского хозяйства Алматы к предстоящему осенне-зимнему периоду будет обеспечена до 1 октября текущего года.

"В межотопительный период этого года в Алматы реконструируются и ремонтируются 17,7 километров сетей теплоснабжения, 120 километров электроснабжения, 43 километра водоснабжение, 29 километров газоснабжения", – рассказали представители акимата.

Также отмечается, что подготовительные работы ведутся на объектах АО "Алматинские электрические станции" (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Каскад ГЭС, Западный тепловой комплекс): проводится ремонт энергетического генерирующего оборудования (56 единиц) для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Как сообщил глава Управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгат Малыбаев, готовность к отопительному периоду городского теплоэнергокомплекса на стадии завершения:

готовность тепловых сетей составляет 91%;

водоснабжения – 100%;

электрических сетей – 99%.

Вопрос подготовки к зимнему периоду находится на личном контроле акима Алматы.

"Ранее Ерболат Досаев поручил управлению энергетики и водоснабжения (УЭиВ) проконтролировать ход подготовительных работ на объектах теплоснабжения, уделив особое внимание "Южной" районной котельной.

Согласно данным УЭИВ, на указанном объекте ведутся работы по благоустройству территории, изоляции труб газохода, дымохода, ограждению на резервуары хранения мазута. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 93%.

После завершения реконструкции котельная обеспечит теплом более 200 тыс. потребителей, в том числе строящихся жилых комплексов Бостандыкского района", – добавили в акимате.

При этом, по данным ведомства, готовность жилого фонда Алматы также идет согласно утвержденному графику, составляя на сегодня 96%, объектов образования – 98%, здравоохранения – 98%.

"Обеспечить полную готовность к отопительному зимнему сезону – одна из важнейших задач для города. Нужно завершить оставшиеся работы до 1 октября.

Улицу Гагарина уже открыли для проезда. Необходимо ускорить завершение строительно-монтажных работ на улице Хаджимукана для удобства передвижения горожан", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Добавим, что согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток.

В первую очередь к отоплению подключаются здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты. Далее тепло поступит в многоквартирные жилые дома.

Напомним, что в середине августа в Минэнерго рассказывали, где в Казахстане есть риск срыва подготовки к отопительному сезону, рассказали в Минэнерго. На тот момент в некоторых регионах ТЭЦ были готовы к холодам менее чем на 50%.

При этом на прошлой неделе зампремьер-министра Романа Скляра отвечал, стоит ли казахстанцам ждать новых аварий на ТЭЦ в грядущем отопительном сезоне.

По его словам, аварии бывают даже на совершенно новых сетях.

"Но весь город без отопления у нас никогда не останется, такого не будет. Аварии наверняка будут происходить – это естественный процесс. Но по готовности всех систем – она будет обеспечиваться", – заверял он.