Сразу семь автобусных маршрутов продлили в Алматы по просьбам горожан

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в Ауэзовском районе семь автобусов продлили свой маршрут по просьбе жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Семь городских автобусов продлили свой маршрут в Ауэзовском районе Алматы.

Как рассказал аким города Ерболат Досаев, по многочисленным просьбам жителей района продлены маршруты:

№ 55: до станции метро "Сары-Арка";

до станции метро "Сары-Арка"; № 142: до станции метро "Бауыржан Момышулы" (от ТЭЦ-2);

до станции метро "Бауыржан Момышулы" (от ТЭЦ-2); № 53: до проспекта Абая – станции метро "Бауыржан Момышулы";

до проспекта Абая – станции метро "Бауыржан Момышулы"; № 78, 110, 226: до этой же станции метро;

до этой же станции метро; № 132: до станции метро "Сайран".

Ранее алматинцев возмутила снятая на камеру толпа, в вечернее время ожидающая транспорта на переполненной остановке.

Недавно стало известно, что в Алматы появятся полицейские на самокатах – правоохранители будут ловить нарушителей там, где не может проехать патрульное авто.

Также мы писали, что алматинских школьников начали развозить по учебным заведениям на специальном транспорте. Всего школы мегаполиса получили 100 новых автобусов, которые перевозят ежедневно более 8000 учеников. В приоритете – учащиеся младших классов, а также ученики, проживающие в отдаленных районах.