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Кошанов высказался о запрете домбры и ношении хиджаба в школах Казахстана

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Девочка в платке
Девочка в платке. Иллюстративное фото: Getty Images / FatCamera

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов сегодня в правительстве высказался о запрете домбры и ношении хиджаба в школах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что много недовольства высказывают верующие мусульмане по поводу запрета ношения хиджаба в школах Казахстана. Они поинтересовались, не является ли это нарушением права на вероисповедание.

"Я думаю, что это не нарушает. Дети по достижению совершеннолетия могут сами выбирать, по какому пути идти", – заявил в ответ Ерлан Кошанов.

Ответил он и тем, кто заявил, что домбра – это харам.

"Тем, кто поднимает такие темы, я бы ответил так: "Получается, по их мнению, что наши предки, которые веками держали в руках домру и играли, – грешники?" – заявил Кошанов.

Напомним, в конце августа глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев высказывался о ношении хиджаба в школах Казахстана.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявлял он.

В ДУМК также прокомментировали ношение платка в школах Казахстана. В управлении отметили, что воспитание верного и образованного поколения – главная цель каждого родителя. Согласно шариату, девочка-мусульманка, достигшая подросткового возраста, обязана носить платок, то же самое касается и получения образования.

Также министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов в школах Казахстана.

"Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания. Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы", – сообщила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036429-koshanov-vyskazalsya-o-zaprete-dombry-i-noshenii-hidzhaba-v-shkolah-kazahstana/

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