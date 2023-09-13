"Убирайте машины, аким едет": жителей Семея не пустили на парковку поликлиники (видео)

В акимате области Абай прокомментировали инцидент, произошедший на парковке поликлиники - горожане пожаловались, что их не пустили на парковку из-за приезда акима. Комментарий опубликован на сайте акимата.

О произошедшем горожанка рассказала изданию Arna Press.

По словам женщины, перед визитом акима области простых горожан не пускали на парковку поликлиники № 1. В редакцию также прислали видео, на котором видно, как охранник закрывает ворота, а парковка практически пустует.

"Как раз пришли в поликлинику перед приездом акима, так и так припарковаться невозможно, еще и на парковку не пускали: "Аким едет, убирайте машины!". Было бы прекрасно, если бы сделали парковочные места, нормальный подъезд к ЦГБ и нормальные дорожки, не представляю, как люди на колясках преодолевают этот путь!" – написала семейчанка.

По словам горожанки, на ее замечание о необходимости показать проблему нехватки парковочных мест охранник отреагировал грубо.

Заместитель главного врача по лечебной работе Гульнара Тулеутаева назвала ситуацию недоразумением, заверив, что никаких указаний со стороны руководства не пускать на парковку посетителей не было, тем более, что визит акима проходил посреди рабочего дня, когда вовсю шел прием пациентов. При этом в ситуации пообещали разобраться и выяснить, действительно ли охранник поступал таким образом и по какой причине.

На публикацию отреагировали и в акимате области Абай.

"Никаких инструкций о запрете доступа посетителей поликлиники на парковочную зону не поступало. Все визиты государственных органов в профильные учреждения делаются исключительно с одной целью - узнать о состоянии и нуждах учреждений для будущего улучшения, и чем больше граждан в этот момент окажется на проверяемой территории, тем качественнее будут визиты.

На данный момент идет разбирательство по инциденту", - говорится в сообщении ведомства.

В акимате напомнили, что 11 сентября глава региона Нурлан Уранхаев посетил поликлинику и ознакомился с работой регистратуры, отделений по реабилитации и восстановительной терапии, профилактики и социально-психологической помощи, скорой медицинской помощи, детской стоматологии и амбулаторной аптеки.

Напомним, в июне прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей:

области Абай с административным центром в городе Семее;

области Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане;

области Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане.

Тогда же область Абай возглавил Нурлан Уранхаев. В декабре прошлого года он был переназначен на этот пост.

В июне этого года глава государства объявил выговор Уранхаеву. Причиной стал смертоносный пожар в резервате "Семей Орманы", в результате которого погибли 14 человек.