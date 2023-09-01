Полицейские обратились к астанчанам из-за строительства LRT

Столбы для ЛРТ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане до конца осени перекрыли участок проспекта Сыгынак в рамках строительства LRT. В связи с этим столичные полицейские обратились к горожанам в своем официальном Instagram-аккаунте.

"В связи со строительством линии LRT с 25 августа движение автомашин по улице Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан закрыто. Со стороны улицы Туркестан в направлении проспекта Кабанбай батыра движение обеспечено по двум полосам", – напомнили стражи порядка.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции ежедневно проводят мониторинг транспортного потока. После этого корректируются режимы работы светофоров.

"При усложнении дорожной обстановки с параллельных улиц (Достык, Алматы) будут отменены левые повороты в сторону объекта строительства", – предупредили представители ДП Астаны.

Жителей и гостей столицы попросили быть предельно внимательными на дороге и заранее планировать маршрут движения в объезд закрытого участка, руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме.

Напомним, ранее в CTS предупреждали, в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит.

"В связи с этим с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра", – говорилось в сообщении.

Перекрытие продлится до 30 ноября.

Кроме того, из-за строительства LRT в Астане также временно может быть затруднен проезд еще по двум перекресткам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034777-politseyskie-obratilis-k-astanchanam-iz-za-stroitelstva-lrt/