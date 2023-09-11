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Какие рекорды побила погода в Казахстане в августе

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Кораблик плывет по лужам
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В РГП "Казгидромет" рассказали о рекордных значениях температуры и осадков, зафиксированных в Казахстане в августе этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

В первой декаде и в первой половине третьей декады августа c установлением антициклонального типа погоды на большей части Казахстана наблюдалась жаркая погода - температура достигала от +34 до +43 градусов. В эти дни в отдельных районах республики наблюдались рекорды максимальных температур воздуха.

Так, 2 августа в столице температура воздуха повысилась до +34,3 градуса - тем самым обновился рекорд 2021 года. 5 августа в Актау температура воздуха достигла отметки +41,5 градуса (был перекрыт рекорд 2015 года), а в Алматы была зафиксирована температура +38,5 градуса, что стало рекордом для этого дня (в последний раз абсолютный максимум был отмечен в 2015 году и составил +37,1 градуса).

Кроме того, по данным госметеослужбы, в августе также были отмечены рекорды по количеству выпавших осадков:

  • 10 августа в Караганде за сутки выпало 54 мм при норме за месяц 29 мм;
  • 12 августа в Алматы выпало 26 мм при норме 34 мм;
  • 14 августа на метеостанции "Мынжилки" прошел сильный снег - выпало до 7 мм осадков;
  • 27, 31 августа в Туркестанской области отмечались сильные дожди - выпало 15-24 мм влаги;
  • 27 августа в Шымкенте выпало 28 мм при норме за месяц 4 мм.

"В течение месяца часто усиливался ветер, порывы достигали 15-32 м/с, 31 августа на метеостанции Достык (область Жетiсу) скорость ветра достигала 45 м/с", - говорится в сообщении госметеослужбы.

В Астане самая низкая температура воздуха была зафиксирована 14 августа и составила +8,7 градуса, а самая высокая температура воздуха отмечалась 23 августа и составила +35,4 градуса. За месяц выпало 27 мм при норме 31 мм.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким в этом году будет сентябрь. По прогнозам синоптиков, первый месяц осени будет дождливым, в некоторых регионах специалисты обещают заморозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036057-rekordnoe-kolichestvo-osadkov-vypalo-v-nekotoryh-chastyah-kazahstana-v-avguste/

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