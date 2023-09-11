Погода в Шымкенте на неделю: синоптики обещают тепло и отсутствие дождей

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - на этой неделе дождей в мегаполисе не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 сентября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 31 градуса, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 9,7 м/с.

12 сентября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градусов, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 4,1 м/с.

13 сентября также ожидается погода без осадков. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 25 градусов, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

14 сентября в Шымкенте синоптики обещают ясную и теплую погоду. Температура в среднем – плюс 20 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 26 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,4 м/с.

15 сентября вновь прогнозируют погоду без осадков. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

16 сентября будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

17 сентября, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 22 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 27 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.