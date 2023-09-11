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Погода в Астане на неделю: астанчан ждут дожди и усиление ветра

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Осень в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице Казахстана - Астане - в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 сентября в Астане обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

12 сентября тоже ожидается дождь. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра составит до 8,3 м/с.

13 сентября в столице снова прогнозируют. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 13 градусов, а ночью опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 7 м/с.

14 сентября в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 12 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 10 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,8 м/с.

15 сентября в Астане также будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3 м/с.

16 сентября будет дождливо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

17 сентября, по прогнозам синоптиков, тоже будет дождь. Средняя температура составит плюс 16 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036030-pogoda-v-astane-na-nedelyu-astanchan-zhdut-dozhdi-i-veter/

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