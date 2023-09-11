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Погода в Алматы на неделю: ожидаются дожди и похолодание до +13 градусов

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - с 11 по 17 сентября. Прогноз погоды в южной столице опубликован на портале OpenWeather.

11 сентября в Алматы прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 34 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

12 сентября также ожидается дождь. Температура составит около плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

13 сентября будет облачно. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

14 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 14 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,5 м/с.

15 сентября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

16 сентября ожидается ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,8 м/с.

17 сентября, по прогнозам синоптиков, снова будет дождливо. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036031-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-ozhidayutsya-dozhdi-i-poholodanie-do-13-gradusov/

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