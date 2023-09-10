Теплую погоду без осадков пообещали в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте сегодня, 10 сентября. В мегаполисах осадков не прогнозируется, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня будет день без осадков, но с переменной облачностью, термометры покажут +16...+18 градусов. Также в столице обещают усиление ветра до 9-14 м/с.

В Алматы синоптики прогнозируют день без осадков, возможна переменная облачность. Днем воздух может прогреться до +27...+29 градусов. В южной столице слегка усилится ветер - до 3-8 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается, также возможна переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов. В городе усилится ветер – до 8-13 м/с, а временами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода по Казахстану предстоящей осенью. По словам экспертов, в сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики.