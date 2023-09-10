Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Теплую погоду без осадков пообещали в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Люди гуляют в парке
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте сегодня, 10 сентября. В мегаполисах осадков не прогнозируется, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня будет день без осадков, но с переменной облачностью, термометры покажут +16...+18 градусов. Также в столице обещают усиление ветра до 9-14 м/с.

В Алматы синоптики прогнозируют день без осадков, возможна переменная облачность. Днем воздух может прогреться до +27...+29 градусов. В южной столице слегка усилится ветер - до 3-8 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается, также возможна переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов. В городе усилится ветер – до 8-13 м/с, а временами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода по Казахстану предстоящей осенью. По словам экспертов, в сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035972-tepluyu-pogodu-bez-osadkov-poobeschali-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.