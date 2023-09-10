Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ветер, дождь с грозой и градом: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Человек идет под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра и осадков в виде дождя и града, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра, 11 сентября, в столице обещают сильный дождь с грозой, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Карагандинской и Акмолинской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В области Ұлытау ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами они могут достигать 23-28 м/с.

В Жамбылской области синоптики обещают грозу, град и ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами 23-28 м/с, а временами порывы могут превышать 30 м/с.

В Атырауской области прогнозируют грозу и ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Актюбинской области будет сильный дождь с грозой, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются сильный дождь с грозой, град, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Кызылординской области прогнозируются гроза, пыльная буря, ветер с порывами до 23-28 м/с.

В Мангистауской области ожидается сильный дождь с грозой, а также будет ветер с порывами до 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается гроза и ветер со скоростью до 15-20 м/с, а порывы могут достигать 25 м/с.

Кроме того, в Карагандинской, Жамбылской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях и области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.

Добавим, что по информации на сайте ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. При ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Спасатели также рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо звонить на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2036020-veter-dozhd-s-grozoy-i-gradom-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.